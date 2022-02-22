США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії

Джо Байден заявив, що Сполучені Штати запровадили нові потужні санкції проти Росії. За його словами, обмеження тісно скоординовані зі союзниками та партнерами.

Президент США зазначив, що до списку потрапили два російські банки, вони повністю заблоковані. Про це він повідомив під час брифінгу в середу, 22 лютого, інформує 24 канал.

Читайте також Байден виступив зі зверненням щодо України: основні тези

Введені санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках,

– сказав Джо Байден.

Глава Сполучених Штатів додав, що з 23 лютого починають діяти обмеження проти російських еліт і їхніх родин. Адже вони "беруть участь у корупційній політиці та мусять страждати також".

Світ обіцяє санкції проти Росії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи Росії та ще 27 осіб і компаній.

У Верховній Раді наголосили, що необхідно негайно запровадити проти Росії серйозні санкції, які б включали замороження "Північного потоку-2", відключення від системи SWIFT.

Цивілізований світ підтримує новий пакет обмежень, зокрема висловилися:

Велика Британія;

США;

Канада;

Німеччина;

Польща.

Сполучені Штати ввели санкції проти Росії: дивіться відео