США запровадять нові санкції проти Росії, – Bloomberg

Адміністрація Байдена готова схвалити нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб. Цього разу обмеження накладуть через втручання у вибори президента США.

Санкції будуть відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори в США. Про це ЗМІ повідомили власні джерела.

Зверніть увагу 5 основних викликів для Байдена у зовнішній політиці

Нові санкції проти Росії: що відомо

Нові заходи можуть запровадити у четвер, 15 квітня. Вони можуть торкнутися близько 10 російських представників і 20 юридичних осіб.

Не виключено, що США оголосять про висилку з країни близько 10 російських представників, а серед них і дипломати.

Санкції можуть торкнутися державного боргу Росії

13 квітня Путін і Байден мали телефонну розмову. У ній президент США наголосив, що його держава захищатиме власні інтереси. Окрім того, закликав Росію до деескалації ситуації на Сході України

The New York Times з посиланням на свої джерела пише, що нові обмеження можуть торкнутися суверенного боргу Росії. Обмеження на держьорг борг впливають на здатність країни залучати доларові облігації. Оскільки кредитори побоюються бути відрізаними від американських фінансових ринків.

Тим часом видання CNN повідомляє, що свої санкції проти Росії введе і Європейський Союз. Вони також стосуватимуться втручання Росії у вибори.

Інформація щодо введення такого пакету санкцій попередньо з'явилася ще 8 квітня. Тоді низка ЗМІ повідомляли про те, що Байден готує нові обмеження.

Санкції США проти Росії: коротко