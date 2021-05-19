Антисемітизм, – у США засудили неоднозначні заяви Ердогана щодо Ізраїлю

Держдепартамент США засудив заяви Реджепа Ердогана у бік Ізраїлю щодо конфлікту на Близькому Сході. Штати назвали слова президента Туреччини "антисемітськими".

У США закликали Ердогана та інших турецьких лідерів утриматися від висловлювань, які можуть спровокувати зростання насильства. Окрім того, Штати порекомендували Туреччині приєднатися до роботи над врегулюванням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

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США рішуче засуджують нещодавні антисемітські коментарі президента Ердогана щодо єврейського народу,

– мовиться у повідомленні.

Держдепартамент США наголосив, що їхня країна є віддана боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах.

Деталі заяви Ердогана

Турецький лідер Ердоган звинуватив Ізраїль у терорі щодо Палестини. Політик наголосив, що "ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує". За словами Ердогана, Єрусалим є спадщиною усього людства, і обов'язком честі є протистояти нападам Ізраїлю на палестинські міста.

Окрім того, президент Туреччини закликав міжнародну спільноту дати Ізраїлю "потужний і стримувальний урок перед цими необдуманими нападами".

Не оминув у своїх промовах Ердоган і президента США Джо Байдена. Турецький лідер звинуватив свого колегу зі Штатів у схваленні продажу зброї Ізраїлю. Ердоган пригадав, що Байден підтримав визнання геноциду вірменів в Османській імперії та наголосив, що наразі президент США пише історію закривавленими руками.