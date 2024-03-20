"Найгірше звірство в історії": у США розповіли про наслідки у разі блокування допомоги Україні
Джерело:The Hill
Сенатор-демократ Джо Манчін закликав Конгрес ухвалити рішення про надання допомоги Україні. Він наголосив, що у разі відсутності допомоги наша держава зможе зіткнутися з "найгіршим звірством в історії".
Водночас у Міноборони США кажуть, що розуміють, якими фатальними наслідками можуть обернутися ці вагання. Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер визнав, що затримка допомоги Києву збільшує ризик окупації росіянами нових територій.
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Україна зіткнеться з найгіршим злом
Ще минулого місяця Сенат ухвалив пакет зовнішньої допомоги, який включає 60 мільярдів доларів для України. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив законопроєкт на голосування, оскільки, за його словами, в ньому відсутні необхідні положення про кордон.
Джо Манчін на щорічному саміті Axios "Що буде далі" у Вашингтоні заявив, що відсутність допомоги нашій державі від США може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії", про яке читатимуть нащадки.
Ми не можемо дозволити Україні пройти через це. Якщо мине весна, а ми не допоможемо Україні, то нехай допоможе нам Бог,
– сказав Манчін.
Зазначається, що зауваження сенатора перегукуються з коментарями лідерів Демократичної партії в обох палатах, оскільки прихильники Києва тиснуть на Конгрес, щоб він ухвалив рішення про допомогу до святкових канікул.
Надання допомоги Україні у вигляді кредиту: що відомо
- Майк Джонсон у середу 13 березня поспілкувався з сенаторами-республіканцями. За результатами розмови він повідомив, що готовий розблокувати пакет допомоги для України, однак Палата готує власний проєкт закону, який відрізнятиметься від запропонованого.
- Майк Джонсон озвучив ідею, за якою проєкт Палати представників може запропонувати Україні підтримку у форматі або кредиту, або ленд-лізу. Водночас він розглядає створення інструменту, який би дав зелене світло на використання конфіскованих російських активів.
- Водночас наразі у нижній палаті Конгресу збирають підписи, щоб обійти блокування голосування Майка Джонсона. Для того, щоб петиція була успішною, вона повинна отримати підписи щонайменше 218 членів Палати представників, що становить більшість від загальної кількості 435 членів нижньої палати Конгресу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив, що українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики.
- Однак він також розповів, що Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. За його словами, дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик.