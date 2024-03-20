"Найгірше звірство в історії": у США розповіли про наслідки у разі блокування допомоги Україні

Сенатор-демократ Джо Манчін закликав Конгрес ухвалити рішення про надання допомоги Україні. Він наголосив, що у разі відсутності допомоги наша держава зможе зіткнутися з "найгіршим звірством в історії".

Водночас у Міноборони США кажуть, що розуміють, якими фатальними наслідками можуть обернутися ці вагання. Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер визнав, що затримка допомоги Києву збільшує ризик окупації росіянами нових територій.

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Україна зіткнеться з найгіршим злом

Ще минулого місяця Сенат ухвалив пакет зовнішньої допомоги, який включає 60 мільярдів доларів для України. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив законопроєкт на голосування, оскільки, за його словами, в ньому відсутні необхідні положення про кордон.

Джо Манчін на щорічному саміті Axios "Що буде далі" у Вашингтоні заявив, що відсутність допомоги нашій державі від США може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії", про яке читатимуть нащадки.

Ми не можемо дозволити Україні пройти через це. Якщо мине весна, а ми не допоможемо Україні, то нехай допоможе нам Бог,

– сказав Манчін.

Зазначається, що зауваження сенатора перегукуються з коментарями лідерів Демократичної партії в обох палатах, оскільки прихильники Києва тиснуть на Конгрес, щоб він ухвалив рішення про допомогу до святкових канікул.

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