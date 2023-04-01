Увійдуть радари та протитанкові ракети: ЗМІ анонсували новий пакет США на 2,6 мільярда

Вже у понеділок, 3 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Її сума становить аж 2,6 мільярда доларів.

Як пишуть джерела видання, пакет може включати радари повітряного спостереження.

Дивіться також Офіцер ЗСУ назвав три передумови успішного контрнаступу

Що ще може передбачати військова допомога

Також мовиться про:

протитанкові ракети і паливозаправники.

пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими.

До списку також планують включити високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Американські чиновники повідомили виданню, що вартість і конкретне обладнання в пакеті можуть змінитися.

Додамо, що раніше у мережі з'явилася інформація про те, що в Україні нібито неналежно використовують військову допомогу від США. Для перевірки до Києва приїжджали американські аудитори. Вони заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та всю надану допомогу Україна використовує правильно.

Україна отримала нову поставку техніки від США

Україна продовжує отримувати техніку й озброєння від партнерів. Так, від США до нас прибули бронеавтомобілі Stryker та Cougar, які вже встиг протестувати Олексій Резніков.

Як зауважив міністр оборони Олексій Резніков, ці броньовані машини тепер у вправних руках Повітряно-штурмових сил. Він також висловив подяку президентові США, міністру оборони Ллойду Остіну, а також усім американцям.