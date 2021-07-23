США завдали авіаударів в Афганістані через наступ "талібів"
Джерело:AFP
Сполучені Штати Америки здійснили авіаудари в Афганістані. Таким чином вони підтримали намір афганської армії відбити наступ "талібів".
Протягом останніх кількох днів США діяли через авіаудари для підтримки Афганських національних сил оборони та безпеки. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.
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В армії США дали дозвіл на удари
Дозвіл на удари американські військові отримали від керівника Центрального командування армії США генерала Кеннета Маккензі. Деталей Кірбі не розповів. Однак вкотре наголосив, що США залишаються "відданими допомозі афганським силам безпеки та уряду Афганістану".
Глава Об'єднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі визнав, що режим "Талібану" зараз контролює близько половини, тобто приблизно 400 районів Афганістану.
Зверніть увагу! Афганістан звинуватив Талібан" у вбивстві щонайменше 100 цивільних "без будь-якої причини" у південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном, повідомляє Tolo News.
Що цьому передувало
- У квітні 2021 року США і НАТО почали процес виведення військ з країни. Однак це тимчасово призупинили через наступ "Талібану";
- "Таліби" заявили, що контролюють 85% території країни. Влада країни заперечує.
- Урядові війська продовжують війну з "Талібаном", хоч керівництво визнає, що ситуація критична.