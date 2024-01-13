США завдали нового удару по хуситах у Ємені

Американські військові у ніч проти 13 січня завдали додаткового удару по хуситах у Ємені. Сталося це наступного дня після масованої атаки, участь у якій брав не лише Вашингтон, а і союзники, включно з Британією.

Про це заявили американські посадовці на умовах анонімності у коментарі Reuters і Sky News. Офіційних заяв з боку як Білого дому, так і Пентагону поки не було.

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За інформацією Sky News, США завдали удару з корабля ВМС. Націлено удар було на радари хуситів.

Водночас на єменському телеканалі Al-Masirah повідомили, що вибухи пролунали у столиці Сані. Додамо, що цей мовник належить і контролюється хуситами.

Раніше 12 січня США попередили судна під американським прапором триматися якомога далі від районів навколо Ємену в Червоному морі та Аденській затоці протягом наступних 72 годин.

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