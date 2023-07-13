Не тільки закінчення війни: у Пентагоні розповіли, що потрібно Україні для приєднання до НАТО
Джерело:CNN
Глава Пентагону Ллойд Остін висловив впевненість, що Україна приєднається до НАТО. Остін навіть розповів, коли це може статися.
Остін заявив, що він "не має жодних сумнівів", що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Росією. Він підкреслив, що майже кожна країна НАТО підтримує вступ Україна до Альянсу.
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Україна приєднається до НАТО після війни
"Ми чули, що майже кожна країна в цій залі сказала те ж саме", – заявив Остін у Вільнюсі після саміту НАТО.
Остін зазначив, що "ще є над чим працювати", щоб привести українську техніку і підготовку до стандартів НАТО.
Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони (українці – 24 Канал) ведуть цю війну", – сказав він, – "потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір засобів і можливостей".
Про що домовилися на саміті НАТО
- Перед самітом НАТО у ЗМІ була інформація, що США та Німеччина нібито проти вступу України до Альянсу. У Вашингтоні та Берліні наполягають, що Україна має провести ряд реформ, а також подолати корупцію.
- У перший день саміту президент Володимир Зеленський різко розкритикував членів Альянсу за те, що вони погодили комюніке без України, в якому не йшлося про запрошення нашої країни до НАТО.
- Водночас у НАТО погодилися скасувати для України ПДЧ та запевнили, що наша країна зможе приєднатися до Альянсу після війни, коли виконає всі реформи.
- Також підсумком саміту стало створення Ради Україна-НАТО, яка покликана пришвидшити інтеграцію нашої країни. Крім того, на саміті НАТО країни G7, а також інші держави погодилися надати Україні гарантії безпеки.
- Байден під час зустрічі із Зеленським розвіяв чутки, мовляв, члени Альянсу не хочуть бачити Україну в НАТО. Він наголосив, що Україна приєднається до військово-політичного союзу.
- Важливо зазначити, що на саміті НАТО партнери оголосили про нову військову допомогу, яка включає далекобійні ракети, системи ППО, бронетехніку, навчання пілотів на F-16 тощо.