Не тільки закінчення війни: у Пентагоні розповіли, що потрібно Україні для приєднання до НАТО

Глава Пентагону Ллойд Остін висловив впевненість, що Україна приєднається до НАТО. Остін навіть розповів, коли це може статися.

Остін заявив, що він "не має жодних сумнівів", що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Росією. Він підкреслив, що майже кожна країна НАТО підтримує вступ Україна до Альянсу.

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Україна приєднається до НАТО після війни

"Ми чули, що майже кожна країна в цій залі сказала те ж саме", – заявив Остін у Вільнюсі після саміту НАТО.

Остін зазначив, що "ще є над чим працювати", щоб привести українську техніку і підготовку до стандартів НАТО.

Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони (українці – 24 Канал) ведуть цю війну", – сказав він, – "потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір засобів і можливостей".

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