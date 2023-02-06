Китай демонстративно відправив кулю у США, – Фейгін пояснив головну мету Пекіна

США збили китайський розвідувальний аеростат у своєму повітряному просторі. Схоже відповідний інцидент є проявом неспроможності Вашингтона та Пекіна домовитися.

Американці не одразу збили кулю, а дали їй можливість пролетіти ще певну відстань. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін.

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Пекін та Вашингтон не можуть домовитися

У такий спосіб у Сполучених Штатах планували з'ясувати, якою є мета проведення розвідки Китаєм. Утім, намір американців збити китайський аеростат не має сумнівів, адже США не дозволять нічому літати над їхньою територією.

Фейгін припустив, що цей інцидент є свідченням того, що перемовини між Вашингтоном та Пекіном йдуть важко, а причиною ускладнення є Тайвань. Ймовірно, Китай наполягає на інтеграції Тайваню у простір КНР. Водночас Сполучені Штати виступають проти.

Так, решта питань між державами наразі має розв'язок, на відміну від питання Тайваню. Зараз при владі у Тайвані перебувають ліберали, натомість ускладнює все опозиція, яка м'якіше налаштована до інтеграції з КНР. Це підбадьорює Сі Цзіньпіна, який прагне реалізувати ідею цього об'єднання.

"Вони (Китай та Сполучені Штати – 24 Канал) не можуть домовитися й усі дії, які ми спостерігаємо, є проявом цієї нездатності домовитися", – зазначив російський опозиційний правозахисник.

Китай демонстративно відправив кулю

На його думку, якби Пекін запропонував зі свого боку певний шлях завершення війни Росії з Україною та створення умов для деактивації московського керівництва, то Вашингтон міг би піти на поступки у цьому питанні.

Китай демонстративно відправив цей зонд і розумів до яких наслідків це призведе,

– припустив російський опозиційний правозахисник.

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Одним з наслідків є скасування візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. За словами Фейгіна, це належить до важких перипетій у переговорах між Вашингтоном і Пекіном, а запуск китайського зонда є проявом цього.

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