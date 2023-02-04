США збили китайський аеростат над Атлантикою: довелось закривати авіапростір задля цього

У Сполучених Штатах Америки тимчасово закрили три аеропорти після того, як у небі помітили китайську повітряну кулю. У Вашингтоні зазначають, що цей літальний апарат міг виконувати шпигунську місію, однак у Пекіні це заперечують.

Власне, аеропорти були закритими недовго, адже репортерка Білого дому Син Мін Кім о 21:40 4 лютого зазначила, що США збили аеростат. Ймовірно, цей літальний об'єкт виконував шпигунську місію.

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Перед тим прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер визнав правдивою новину про другий політ повітряної кулі над Америкою.

Тепер ми оцінюємо, що це ще одна китайська повітряна куля є в небі,

– заявив він.

Де помітили літальний об'єкт

Повітряну кулю помітили в суботу вранці над штатом Кароліна, коли вона наближалася до узбережжя Атлантичного океану. Через деякий час Федеральна авіаційна адміністрація тимчасово закрила повітряний простір над узбережжям Кароліни, зокрема – аеропорти в Чарльстоні та Міртл-Біч, що у Південній Кароліні, і Вілмінгтоні, що у Північній Кароліні.

Згодом після збиття апарату у виданні CNN написали, що Президент Джо Байден схвалив цю операцію. Послались журналісти на невідомого американського чиновника.

Американські військові збили, ймовірно, китайську шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном,

– йдеться у повідомленні.

Також там зазначити, що вищі військові чиновники радили Білому дому не збивати повітряну кулю над континентальною частиною США. Існував ризик того, що уламок від ліквідованого апарату може завдати шкоди цивільному населенню.

Що кажуть у Китаї

Через цю новину був скасований візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Відомо, що його зустріч мала б відбутись з китайським лідером Сі Цзіньпінем в неділю, 5 лютого. Окрім того, варто зазначити, що це вже друга китайська повітряна куля, яка вдерлася в повітряний простір Америки.

Пекін продовжує стверджувати, що це просто-таки "дирижабль", який досліджує погоду. Однак він злетів з курсу та опинився в повітряному просторі Сполучених Штатів Америки. У Пентагоні це одразу заперечили.

Суперечливі одне одному заяви з Пекіна та Вашингтона створили невизначеність, яка зараз заповнена теоріями. До того ж деякі експерти справді сумніваються, чому Китай вирішив в розвідку відправити саме повітряну кулю, адже отримані дані від таких польотів були б дуже обмеженими,

– написали у виданні Sky News.

Також там послались на слова інших експертів, що висловили теорію стосовно того, для чого це було потрібно Китаю. Власне, не варто відкидати версію, що Пекін просто-таки хотів продемонструвати Вашингтону, наскільки повітряний простір США є вразливим.

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