"Яєчна криза" у США через Байдена: у Білому домі знову звинуватили колишню адміністрацію

У Білому домі вважають, що здорожчання яєць у США сталося через те, що адміністрація Джо Байдена вбила кілька мільйонів курей. Це сталося на тлі обіцянок Дональда Трампа покінчити з "яєчною кризою".

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис речниці Білого дому Керолайн Левітт в Х.

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Дефіцит яєць у США виник через вбивство курей

Як зазначає Керолайн Левітт, перед інавгурацією Дональда Трампа у США забили майже 8 мільйонів курчат за наказом адміністрації тодішнього президента Джо Байдена. У Білому домі вважають, що саме це призвело до дефіциту поставок і підвищення цін на яйця.

Яєчна криза – це криза Байдена, але президент Трамп та міністр із сільського господарства Роллінз виправлять це,

– написала речниця адміністрації президента США.

Нагадаємо, в передвиборчій кампанії Дональд Трамп обіцяв знизити ціни на харчові продукти та, зокрема, на курячі яйця. Однак поки що новообраному президенту не вдавалося виконати обіцянку, після його інавгурації ціни на яйця невпинно зростали.

Сполучені Штати були вимушені звернутися до європейських країн, щоб вони надали яйця та допомогли заповнити дефіцит. Партнери відмовили адміністрації Трампа через те, що в них є лише така кількість яєць, яка потрібна для власних потреб.

Зауважимо! Проблеми з постачанням яєць у США ускладнюються вимогами до миття яєць, що не є звичним у Європі, а також торговим конфліктом між США та ЄС.

Команда Дональда Трампа все ж бездоказово звинувачує Джо Байдена у проблемах з постачанням яєць і в "курячому геноциді".