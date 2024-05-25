США знищать усі позиції росіян в Україні, якщо Кремль застосує ядерну зброю, – МЗС Польщі

США пообіцяли знищити всі позиції російських військових в Україні, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю. Відповідні заяви вже лунали від представників США.

Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він додав, що Росію також застерегли від застосування ядерної зброї й інші країни.

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"Це не дитяча забавка"

Сікорський повідомив, що США вже попередили Росію, що всі її військові позиції будуть знищені в Україні, якщо Кремль вирішить скористатися ядерною зброєю.

Американці сказали росіянам: "Якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі",

– розповів Сікорський.

Очільник МЗС Польщі додав, що Китай та Індія також застерегли Кремль від застосування ядерної зброї. Сікорський наголосив, що ядерка – це "не дитяча забавка". Якщо Кремль вирішить застосувати її, то "Японія та Корея також стануть ядерними державами, хоча не хочуть цього".

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