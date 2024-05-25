США знищать усі позиції росіян в Україні, якщо Кремль застосує ядерну зброю, – МЗС Польщі
Джерело:The Guardian
США пообіцяли знищити всі позиції російських військових в Україні, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю. Відповідні заяви вже лунали від представників США.
Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він додав, що Росію також застерегли від застосування ядерної зброї й інші країни.
До теми Оглядачі сказали, скільки ядерних боєголовок має Росія
"Це не дитяча забавка"
Сікорський повідомив, що США вже попередили Росію, що всі її військові позиції будуть знищені в Україні, якщо Кремль вирішить скористатися ядерною зброєю.
Американці сказали росіянам: "Якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі",
– розповів Сікорський.
Очільник МЗС Польщі додав, що Китай та Індія також застерегли Кремль від застосування ядерної зброї. Сікорський наголосив, що ядерка – це "не дитяча забавка". Якщо Кремль вирішить застосувати її, то "Японія та Корея також стануть ядерними державами, хоча не хочуть цього".
Росія почала навчання з ядерною зброєю
- У Росії 21 травня стартували навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Як заявляли в міноборони Росії, мета цих навчань – практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Зокрема, окупанти відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ракет і потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.
- В Інституті вивчення війни проаналізували навчання, які стартували в Росії, й припустили, що у такий спосіб Кремль сподівається вплинути на рішення Заходу щодо України. Окрім того, Путін почав знову погрожувати ядеркою на тлі обговорень США та ЄС про надання дозволу Україні завдавати ударів західною зброєю по території країни-агресорки.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припускає, що Путін не наважиться застосовувати ядерну зброю. Політик вважає, що країни – партнери Росії відразу "зникнуть", якщо Кремль наважиться на використання ядерки.
- Водночас стало відомо, що у Білорусі розбудовують військову базу поблизу Осиповичі. Як пишуть у ЗМІ, саме там Кремль може зберігати ядерну зброю.