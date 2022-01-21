США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів з України, – Bloomberg

Сполучені Штати, за інформацією ЗМІ, вирішують, чи варто евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України. Причиною, яка може штовхнути на такий крок, є стягнення російських військ до українського кордону.

Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. Очікується, що таке рішення – про евакуацію може надійти протягом кількох днів.

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Сім'ї дипломатів можуть повернути до США

За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї, пише ЗМІ, можуть повернути на батьківщину – до США.

Таким чином адміністрація Джо Байдена посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Джерела кажуть, що евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки до зростання напруженості.

Раніше з'явилась інформація про евакуацію українських дипломатів

У Держдепі Bloomberg відмовились коментувати цю інформацію.

Зазначимо, що раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. У Москві запевнили, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі. Проте офіційний Вашингтон зауважив, що знає про такі наміри Росії. Мовляв, евакуацію мали проводити наприкінці грудня – у січні.

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Можлива евакуація американських сімей з України: коротко

Раніше про таку можливість повідомляв CNN. Мовляв, такі варіанти розглядають в Держдепі. Передусім з України забиратимуть дипломатів.

Проте у посольстві США зазначили, що мовиться про "звичайне планування".

Такі кроки вивчають через можливе погіршення ситуації з безпекою.

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