США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів з України, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Сполучені Штати, за інформацією ЗМІ, вирішують, чи варто евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України. Причиною, яка може штовхнути на такий крок, є стягнення російських військ до українського кордону.
Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. Очікується, що таке рішення – про евакуацію може надійти протягом кількох днів.
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Сім'ї дипломатів можуть повернути до США
За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї, пише ЗМІ, можуть повернути на батьківщину – до США.
Таким чином адміністрація Джо Байдена посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Джерела кажуть, що евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки до зростання напруженості.Зверніть увагу! У Держдепі Bloomberg відмовились коментувати цю інформацію.
Раніше з'явилась інформація про евакуацію українських дипломатів
Зазначимо, що раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. У Москві запевнили, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі. Проте офіційний Вашингтон зауважив, що знає про такі наміри Росії. Мовляв, евакуацію мали проводити наприкінці грудня – у січні.
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Можлива евакуація американських сімей з України: коротко
- Раніше про таку можливість повідомляв CNN. Мовляв, такі варіанти розглядають в Держдепі. Передусім з України забиратимуть дипломатів.
- Проте у посольстві США зазначили, що мовиться про "звичайне планування".
- Такі кроки вивчають через можливе погіршення ситуації з безпекою.
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