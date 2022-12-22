Під ударом ВПК: США розширили санкції проти Росії

США у четвер, 22 грудня, розширили санкції щодо Росії. До санкційного списку внесли ще 10 юридичних осіб.

Список юридичних осіб, проти яких США ввели санкції, опубліковані на сайті американського Мінфіну. До санкційного списку потрапили компанії, залучені до російського військово-промислового комплексу.

До речі Завдяки санкціям та нафті: російський рубль обвалився до мінімуму за понад 6 місяців

Проти кого США запровадили санкції

У новому санкційному списку США проти Росії опинилися:

концерн "Морінформсистем-Агат" – займається розробкою і виробництвом комплексних конструкцій для військово-промислового комплексу в Росії та за кордоном;

акумуляторна компанія "Ригель" – розробник і виробник літій-іонних акумуляторів і батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки;

ЗАТ "ЦНДІ суднового машинобудування" – науково-дослідна і дослідно-конструкторська організація Росії зі створення суднового обладнання, яке встановлюють практично на всіх російських суднах;

АТ "Морські Навігаційні Системи" – розробник і виробник навігаційних, гідрографічних, гідрометеорологічних, гідроакустичних систем, морської техніки та систем автоматики для суднобудівної галузі.

Також у списку центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей", концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора", концерн "ЦНДІ "Електроприлад", АТ "Обухівське", Інститут океанології РАН імені Ширшова, ТОВ "Компанія Технополь".

ЄС погодив 9 пакет санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Пакет санкцій зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину.

Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей. До дев'ятого санкційного пакета увійшли обмеження щодо 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.

Також запроваджено заборону експорту в Росію двигунів для авіації, зокрема для дронів.

Ці санкції знизять здатність Росії виготовляти нову та ремонтувати наявну зброю.