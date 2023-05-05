США зосереджені на передачі Україні більше засобів ППО

Сполучені Штати Америки заявили, що вони приділяють особливу увагу засобам ППО для України. Увага США на збільшення постачання ППО збережеться.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі пояснив на брифінгу в Білому домі 4 травня, що протягом останніх трьох днів комплекси ППО, які українські військові отримали від Заходу, збили більшість ракет, запущених Росією, пише 24 Канал.

Дивіться також Слова зайві: у Зеленського показали Patriot та іншу техніку, яка їде в Україну з Нідерландів

Що кажуть в США про ППО для України

Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні,

– заявив Кірбі.

Також він додав, що, завдяки системам ППО, які Україна отримала від США та інших союзників, наші військові змогли збити більшість ракет, запущених російськими окупантами по українських містах протягом останніх 48 – 72 годин.

Байден та Зеленський проводять регулярні перемовини

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі також прокоментував, як часто спілкуються президенти США та України.

"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони говорять регулярно і часто", – пояснив Кірбі, відповідаючи на питання щодо наступних перемовин лідерів.

Щодо дати наступного дзвінка, то Кірбі запевнив – її відкривати не може.

Про ППО говорили на "Рамштайні-11"