Росіяни просунулися завдяки паузі в наданні Україні розвідданих від США, – ЗМІ
- Російські війська просунулися через паузу в наданні розвідданих США Україні, що вплинуло на українські операції.
- Пауза в обміні розвідувальною інформацією з США заважала Україні використовувати деякі системи озброєння.
Західні ЗМІ оцінюють, як вплинуло рішення США перестати надавати Києву розвідувальні дані. За їхніми даними, росіяни змогли просунутися далі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Як вплинула на фронт пауза у наданні розвідданих
За словами високопоставлених західних та українських чиновників, завдяки паузі ворог просувається на полі бою.
Джерело в українському уряді повідомило, що найбільше постраждали українські операції в Курську та що українські війська втратили здатність виявляти російські літаки, що наближаються до України,
– мовиться у статті.
Важливо! Станом на 22:00 9 березня Генштаб повідомив про 31 штурм на Покровському напрямку, 27 атак на Курському напрямку, 20 атак на Сіверському напрямку, 17 – на Торецькому напрямку.
А Time цитує слова неназваного офіцера, що пауза у військовій допомозі з боку США призвела до того, що Сили оборони не змогли використати "деякі з найкращих систем озброєння".
В ISW стверджують: повне зупинення обміну розвідувальною інформацією зі США зашкодить здатності України захищатися від наступальних операцій Росії.