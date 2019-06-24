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      США здійснила кібератаку на ракетні системи Ірану

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      Атака суттєво порушила роботу іранських систем
      Атака суттєво порушила роботу іранських систем / Фото з відкритих джерел

      Після того, як Тегеран збив американський безпілотник, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив операцію з проведення кібератаки на комп'ютерні системи Ірану з управління запусками ракет. Внаслідок цієї атаки роботу комп'ютерних систем країни було порушено.

      Кіберкомандування США готувало цю атаку протягом кількох тижнів. Процес організації та підготовки координували ЦРУ та співробітники військового відомства США, які спеціалізуються на Близькому Сході, повідомляє WP. Атаку було проведено в ніч на 21 червня, вона суттєво порушила роботу іранських систем.

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      Зазначається, що операція завдала шкоди військовим системам командування і управління Ірану і не привела до загибелі людей або жертв серед цивільного населення У Білому дому коментувати цю інформацію відмовилися, як і Кіберкомандування Сполучених Штатів.

      Водночас Дональд Трамп заявив, що не скасовував наказ про нанесення удару по Ірану, як раніше повідомляли ЗМІ, а лише призупинив його.

      Я ніколи не скасовував наказ про удар проти Ірану, як некоректно написали деякі. Я просто зупинив його виконання в цей момент,
      – написав Трамп в своєму Twitter.

      Що відомо про конфлікт США та Ірану?Напруга в Перській затоці почала зростати ще на початку травня, коли керівництво Ірану заявило, що з 8 липня припиняє виконання низки важливих пунктів ядерної угоди з ООН, якщо США не скасує американських економічних санкцій. Згодом США надіслали до Персидської затоки додаткові військові підрозділи, пояснивши це тим, що Іран та його союзники готують атаку проти американських військ в цьому регіоні.

      Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, за попередньою інформацією, було скоєно напад на два танкеринорвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". Судна перевозили нафту та метанол. На обох танкерах відзвітували про пошкодження та пожежу, яка виникла після нападу.

      У травні чотири нафтові танкери, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ. Кораблі, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.

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      Теги: Новини політики Іран Новини США Дональд Трамп Кібербезпека
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