США збільшив експорт газу до Європи

Єврокомісія дала звіт про обсяги імпортованого з США скрапленого газу. Постачання природного газу з США до Європи з моменту їх запуску в квітні 2016 року склало 2,8 мільярдів кубометрів.

Про це інформують дані Єврокомісії.

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"З часу прибуття першого LNG-танкера з США до Португалії у квітні 2016 року європейський імпорт LNG з США зріс з 0 до 2,8 мільярдів кубометрів" – зазначили в Єврокомісії.

Єврокомісія уточнила, що мова йдеться не про 2,8 мільярдів кубометрів на рік, а про загальний обсяг, який ЄС отримав із США. З початку 2016 року ЄС отримав більше 40 поставок LNG з США. У 2017 році на Європу припадало до 10% від усього експорту LNG із США.

Представник Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен повідомила, що основними одержувачами LNG із США є Іспанія, Італія і Франція.

Нагадаємо, США і Росія веде боротьбу за газовий ринок Європи. "Газпром" залишається найбільшим закордонним постачальником газу до ЄС, займаючи близько третини всього ринку.