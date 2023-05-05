"Привиди працюють": ССО показали знищення десятка окупантів на околицях Бахмута

Наші Сили спеціальних операцій показала, як вночі знищують ворогів. На відео видно, як наші військові успішно відпрацьовують по живій силі росіян.

Тільки за одну ніч на околицях Бахмута російські загарбники втратили 10 бійців. Варто зазначити, що наші бійці Нацгвардії минулої доби збили російський дрон.

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Як наші бійці потужно ліквідували ворога

В околицях міста Бахмут окупант за одну ніч втратив 10 бійців. Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу,

– зазначили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Як наші Сили спеціальних операцій успішно ліквідовують ворога: дивіться відео

Варто зазначити, що в окупантів на фронті величезні втрати. Так, тільки за минулу добу Збройні Сили України мінуснули 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив в Україні 193 тисячі 210 одиниць особового складу.

Не менш вражають втрати ворогів і у техніці. Так, з 24 лютого 2022 року ворог втратив:

танків – 3 710 (+3);

бойових броньованих машин – 7 224 (+8);

артилерійських систем – 2 978 (+16);

РСЗВ – 550 (+3);

засобів ППО – 304;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17);

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30);

спеціальної техніки – 373 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 5 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ