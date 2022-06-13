Сталін завербував фактично всю французьку еліту після Другої світової, – Піонтковський

Андрій Піонтковський розповів, що Йосип Сталін після Другої світової війни завербував фактично всю французьку еліту. Також політолог і публіцист пояснив, що був вражений інтенсивністю мережі путінських стигматизантів на Заході.

Відповідну інформацію Андрій Піонтковський розповів 12 червня. Зокрема це трапилось на 109 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Піонтковський розповів, що тон стосунку до Росії "задав" Макрон

Андрій Піонтковський розповів, що до 9 травня позиція щодо Володимира Путіна була однозначною – Європа та США підтримувала Україну та хотіли послабити Росію. Проте саме 9 травня стало поштовхом до величезної хвилі протилежних заяв.

Тон задав звісно ж Макрон з його знаменитим "не будемо принижувати Путіна", "давайте спасати лице". Це було підхвачено десятками політиків, публіцистів по обидві сторони океану,

– заявив Піонтковський.

Політик додав, що він був вражений інтенсивністю мережі путінських стигматизантів на Заході. Пояснив також, що ця хвиля – це реакція на двотижневий тріумфальний наратив на Заході про перемогу України.

На думку Піонтковського, перемога Україну страшенно налякала Францію та Німеччину. На думку політолога, мовиться про страх втрати своїх привілейованих позицій в нинішній міжнародній системі.

Після перемоги України Франція та Німеччина втрачають своє місце

"Адже після кожної світової війни нову систему будує держава-переможниця. У нашому випадку це будуть Сполучені Штати, Велика Британія, Україна. Франція й Німеччина втрачають своє комфортне місце в системі, яке вони займають останні 70 років з часу Другої світової війни ", – пояснив Піонтковський.

Додав також, що:

Франція втратила роль світової держави, програвши Другу світову війну;

натомість блискучу та довготермінову операція здійснив Йосип Сталін, назвавши їх переможцем;

це було чудове вербування фактично всієї французької політичної еліти, починаючи з Шарля де Голля;

еліта Франції з радістю зайняла місце посередника між Заходом та Кремлем;

це їм знадобилось тому, що, втративши роль світової держави, французька еліта не втратила своїх амбіцій.

Франція та Німеччина комфортно себе почувала, обслуговуючи Кремль

Андрій Піонтковський розповів, що Франція та Німеччина комфортно себе почували, обслуговуючи Кремль.

Зокрема політолог пригадав, як президент Франції Ніколя Саркозі, після нападу Росії на Грузію, побіг з папірцем миру.

Ба більше, Піонтковський пригадав, що у 2014 – 2015 році з такими ж папірцями у Київ приїжджав Франсуа Олланд з Ангелою Меркель.

Зараз такі лаври хоче собі отримати Еммануель Макрон з італійським планом (мовиться про план, який підігрує Кремлю – 24 канал). Тобто фіксувати захоплення Москви. А пункт другий звучить так, що Росія та Україна починають двосторонні переговори про спірні території,

– заявив Піонтковський.

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Останні новини щодо Франції

Еммануель Макрон 3 червня закликав "не принижувати" Росію. Президент Франції пояснив, що це потрібно для того, щоб після війни Кремль "вибрався з ізоляції". Мовляв, "коли завершаться бойові дії, тільки так можна буде прокласти вихід дипломатичним шляхом". Попри це, Макрон сказав, що Путін здійснив історичну помилку й ізолював себе. Проте йому таки доведеться "вибратися з цього".

Андрій Піонтковський також пригадував, що після цієї заяви Макрона відомий американський дипломат Генрі Кіссинджер сказав, що Україна буцімто повинна поступитися своїм суверенітетом в обмін на припинення війни.

Ба більше, у статті The New York Times мовилося, що наша держава не може перемогти у цій війні просто тому, що Росія не може програти.

Варто пригадати, що сам Макрон не зовсім перемагає. Зокрема у першому турі парламентських виборів у Франції коаліція Макрона перебуває на рівні з лівими.

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