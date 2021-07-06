Класична сталінська операція, – Піонтковський про шантаж України з боку Кремля

Володимир Путін впевнено взявся за свій спосіб руйнування України за допомогою мінських домовленостей. Москва лише шантажує Київ, керуючись цим документом.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Росія не виконує навіть базові вимоги: припинення вогню та виведення російських військовослужбовців і важкої зброї з українських територій.

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Спільна тактика Сталіна та Путіна

"Москва використовує мінські домовленості як шантаж. Москва вимагає зміни до Конституції, прийняття закону про особливий статус Донбасу. Якщо коротко – легалізацію свого воєнно-терористичного плацдарму ОРДЛО в правовому і політичному полі України", – зауважив публіцист.

Я вже не раз це порівнював – це класична сталінська спецоперація,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що у керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна було таке ж ОРДЛО, але називалось воно НДР – Німецька Демократична Республіка. Він пропонував канцлеру Німеччини об'єднатися, але без жодних змін.

Піонтковський додав, що одна з кремлівської зброї шантажу – періодичне вбивство український військових. Вони нічого не бояться.

Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Мінські домовленості не працюють: коротко