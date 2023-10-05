Для досягнення миру в Україні: у Стамбулі пройде міжнародний саміт
Джерело:Bloomberg
На території Туреччини планується зустріч, на якій обговорять методи досягнення миру в Україні. Це вже третій міжнародний саміт з цього приводу.
У Стамбулі в жовтні відбудеться міжнародна зустріч для обговорення досягнення миру в Україні. На саміт мають прибути радники з нацбезпеки різних країн.
Дивіться також Ще не катастрофа: чого Україні чекати від Словаччини та чи зупинить Фіцо постачання зброї
Спробують переконати тих, хто зберігає нейтралітет
Країну-агресорку ні на цю зустріч, ні на попередні дві не запрошували. Останній такий саміт, де був представник Росії, він назвав "спробою створити антиросійську коаліцію".
Під час саміту Україна та її союзники сподіваються переконати країни, які зберігають нейтралітет стосовно російської агресії, виступити проти агресорки. Наша держава пояснить свою позицію цим державам. Зокрема, мовиться про Індію та Бразилію.
Під час цих переговорів у Стамбулі обговорять "формулу миру" Зеленського. За підсумками саміту Україна хоче до кінця року провести саміт, під час якого сформулюють спільну мирну ініціативу.
Підсумки саміту в Саудівській Аравії
- У місті Джидді, що в Саудівській Аравії 5 – 6 серпня, відбувся саміт щодо формули миру для врегулювання російсько-української війни. В Офісі Президента розповіли про підсумки перемовин, констатувавши, що ця зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив.
- За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава ОП Андрій Єрмак очолив українську делегацію в Саудівській Аравії. За його словами, цього разу було утричі більше держав, аніж на попередній консультації у Копенгагені, що в Данії.
- Окрім того, він зазначив, що сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого миру. Єрмак назвав їхню розмову "чесною та відкритою". Глава ОП переконаний, що цей саміт допоміг здійснити величезний крок у політичній свідомості багатьох держав, які "ще два місяці тому говорили про війну російськими наративами".