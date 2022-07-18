Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

15:47

Україна офіційно завершила ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Українська сторона передала документи про ратифікацію заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.