Це була безпрецедентна ремонтна кампанія, – заступник міністра енергетики про стан енергосистеми

Взимку 2022 року Росія намагалась знищити енергетичну систему України. Країна-агресорка суттєво пошкодила її обстрілами, проте наша держава провела ремонтні роботи.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков у етері телемарафону розповів, яку ремонтну кампанію було проведено у енергосекторі. За його словами, вона була "безпрецедентною".

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Використовували міжнародну допомогу

Він наголосив, що для реалізації цієї ремонтної кампанії потрібні були і кошти, і допомога експертів. Також Демченко підкреслив, що її провели для того, щоб цієї зими енергосектор був підготовлений та кожен українець мав електроенергію і тепло.

Міжнародна допомога була одним із ключових ресурсів, які ми використовували для посилення стійкості енергосистеми,

– сказав заступник міністра енергетики.

Він також зазначив, що енергосистема готова до зими.

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