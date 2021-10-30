Стан Саакашвілі – критичний, – Ясько

Єлизавета Ясько заявила, що Міхаіл Саакашвілі вкотре відмовився від допомоги лікарів і не погоджується приймати ліки. За її словами, стан здоров'я політика – критичний.

Народна депутатка зазначила, що третій президент Грузії категорично проти можливості зупинки голодування. Про це вона повідомила у коментарі одному з телеканалів.

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Стан критичний, він знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів. Як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу,

– сказала Єлизавета Ясько.

Повернення Саакашвілі в Україну

"Слуга народу" також розповіла, що є можливість повернення Саакашвілі в Україні. За її словами, для цього існують різні юридичні шляхи.

"Необов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке має вирішуватися на найвищому рівні", – додала народна депутатка.

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відео, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що експрезидент прибув до країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар сказав, що політику необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

У Грузії 30 жовтня проходить другий тур виборів місцевого самоврядування. Їх розглядають як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються затримання й ув'язнення Саакашвілі.