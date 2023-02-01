Влада Грузії вбиває Саакашвілі, це катування громадянина України, – Зеленський

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває у дуже важкому стані. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що грузинська влада повільно вбиває політика.

Про це президент розповів під час спільної пресконференції з главою Австрії Александром Ван дер Белленом. Він додав, що Саакашвілі – громадянин України.

До теми Друг Саакашвілі заявив, що той в реанімації: в лікарні все спростовують

Зеленський прокоментував ситуацію з Саакашвілі

Президент розповів, що йому передавали фото ув'язненого Міхеїла Саакашвілі.

Колись він був президентом Грузії. Міхеїл Саакашвілі. Їх (фото – 24 Канал) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, який він має вигляд. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії... Що вони роблять – вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли й зараз потроху його, вибачте, вбивають,

– заявив Зеленський.

Він також назвав це публічним катуванням громадянина України, наголосивши, що преса повинна це бачити.

"Я не обговорюю питання – за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. І я думаю, що мають на меті його вбити", – підсумував глава держави.

Лубінець опублікував фото Саакашвілі

Україна офіційно зверталася до влади Грузії з проханням дозволити Саакашвілі виїхати на лікування – в Україну або будь-яку іншу європейську країну. Деталі розповів Михайло Подоляк. Він зізнався, що дуже поважає Саакашвілі та вважає його "фігурою історичного масштабу".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що колишній грузинський президент і нинішній громадянин України Міхеіл Саакашвілі – у критичному стані.

Те, що ми бачимо на фото і відео – це катування громадянина України. За тим, як погіршується його стан, публічно слідкують всі. І це неприпустимо! Вкотре публічно закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України,

– заявив омбудсмен.

Він додав, що декілька разів спілкувався з омбудсменкою Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції, проте не отримав жодної відповіді.

"Вимагаю терміново відпустити його на лікування! Також звертаюся до всіх правозахисних інституцій, щоб терміново вплинули на владу Грузії! Україна не стоятиме осторонь, коли її громадяни перебувають у таких умовах і потребують невідкладної допомоги!" – підсумував Лубінець.



Саакашвілі перебуває у важкому стані / Фото Дмитра Лубінця

Що відбувається із Саакашвілі