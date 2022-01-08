Стане страшнуватенько, – соціолог про реакцію українців на ув'язнення Ахметова

Конфлікт Володимира Зеленського та Ріната Ахметова продовжується та може загостритись. Мовиться навіть і про ймовірне ув'язнення Ахметова.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив керівник соцгрупи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, можна уявити ситуацію, що Зеленський посадить Ахметова.

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Українці можуть почати переживати за власне майно

На думку Антиповича у такому разі хтось з українців може зрадіти і "поплескати". Проте є й такі, які зреагують інакше, хоч "у випадку Ахметова немає політичної складової".

Кожен "маленький українець" поїде додому, вимкне телевізор й почне готуватися до барикад, де йому діти власне майно, бо якщо посадили Ахметова, посадять і його,

– пояснив соціолог.

Він вважає, що частина українців може подумати про те, що, мовляв, влада забирає власність. "Якось страшнуватенько стане", – припустив він.

Українець може сказати: "Та, схвалюю". Буде частина таких. Проте подумають: "Куди дітей відправити на навчання? Може за кордон?" Олексій Антипович Керівник соціологічної групи "Рейтинг"

Інтерв'ю з Олексієм Антиповичем у програмі "Перші особи": дивіться відео



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