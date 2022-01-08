Стане страшнуватенько, – соціолог про реакцію українців на ув'язнення Ахметова
Джерело:24 канал
Конфлікт Володимира Зеленського та Ріната Ахметова продовжується та може загостритись. Мовиться навіть і про ймовірне ув'язнення Ахметова.
Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив керівник соцгрупи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, можна уявити ситуацію, що Зеленський посадить Ахметова.
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Українці можуть почати переживати за власне майно
На думку Антиповича у такому разі хтось з українців може зрадіти і "поплескати". Проте є й такі, які зреагують інакше, хоч "у випадку Ахметова немає політичної складової".
Кожен "маленький українець" поїде додому, вимкне телевізор й почне готуватися до барикад, де йому діти власне майно, бо якщо посадили Ахметова, посадять і його,
– пояснив соціолог.
Він вважає, що частина українців може подумати про те, що, мовляв, влада забирає власність. "Якось страшнуватенько стане", – припустив він.
Українець може сказати: "Та, схвалюю". Буде частина таких. Проте подумають: "Куди дітей відправити на навчання? Може за кордон?"
Інтерв'ю з Олексієм Антиповичем у програмі "Перші особи": дивіться відео
Конфлікт Ахметова та Зеленського: головне
- Володимир Зеленський та Рінат Ахметов почали мати напружені стосунки після того, як Верховна Рада ухвалила закон про олігархів та проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Політсила "Слуга народу" заявила 24 листопада, що нардепи не ходитимуть на ефіри телеканалів, які пов'язують з олігархом. Таке рішення мотивували тим, що медіа маніпулюють інформацією.
- Під час своєї пресконференції президент заявив, що Ахметова нібито хотіли втягнути у держпереворот. Його планували провести 1 – 2 грудня.