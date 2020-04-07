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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Станемо на 10% біднішими, – Милованов назвав серйозні наслідки карантину

      - Читать новость на русском
      Тимофій Милованов / 24 канал

      Введення карантину через спалах коронавірусу серйозно вдарило по українській економіці. Найбільше постраждали малий та середній бізнеси. Чого очікувати українцям – читайте далі.

      Уряд прогнозує, що економіка впаде на 4 – 5%, експерти кажуть про 9 – 10%. Однак тут треба зважати, наскільки довго триватиме карантин та як держава підтримає малий та середній бізнес. Про це ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю 24 каналу.

      До слова Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнози

      "Буде криза в економіці, падіння ВВП", – заявив Милованов.

      Що це означає? 10% ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто ми усі станемо на 10% біднішими за рік. Вже у наступних роках ми будемо відновлюватись. Насамперед потерпає малий і середній бізнес. Особливо у сфері послуг, туризму, транспортування, салони – це все, фактично, зараз не працює,
      – пояснив ексміністр.

      За його словами, значна частина людей та бізнесу в Україні нині втрачає за місяць до половини доходу. 

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Він також вважає, що державі необхідно підтримати людей, які втратили роботу.

      "У Польщі, Чехії, Британії, Австрії та багатьох інших країнах надають підтримку від 50% до 80% заробітної плати при умові, що людина не отримала дохід. В нас його можна було б зробити на рівні мінімальної зарплати. Колишній прем'єр-міністр Гройсман цього тижня це пропонував. Я б рекомендував 5 тисяч гривень на місяць для тих людей, які отримують менше якогось обсягу. Незалежно, чи підприємці вони, чи ні", – додав він.

      Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим читайте завтра на сайті 24 каналу

      криза в Україні
      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Фінанси ВВП Тимофій Милованов – новини
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