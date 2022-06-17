"Станеш фаршем": у Херсоні окупантам залишають листівки-попередження

У Херсоні на вулицях окупантів попереджають, що вони можуть стати фаршем. Також в місті розвісили листівки, які нагадуватимуть ворогу, що він поїде звідси в чорному пакеті, тобто мертвим.

Відповідну інформацію повідомили Збройні Сили України. Про це написали ввечері 16 червня – на 113 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Херсоні ворогам нагадують про їхню долю

У Херсоні невідомі розклеїли листівки, які попереджають окупантів про те, що вони можуть загинути.

Тому їм нагадують, що їхній шанс лишитись живим – це здатись.

Все вказує на те, що місто найближчим часом буде звільнено,

– попередили ворога ЗСУ.

Також на листівках написано нагадування ворогу:

"руський, ми тебе перетворимо в фарш";

"окупант, нижче (в чорному пакеті – 24 канал) твої друзі. Ти наступний";

"російський солдат, твої братики вже зачекались тебе (на фото – тіла російських солдат – 24 канал). Готуйся померти. Херсон – це Україна";

"російський окупант, здавайся чи помреш болісною смертю. Народний спротив України вже стежить за тобою. Озирайся".

Окупанти попередили ворогів, що вони можуть стати "фаршем" та поїхати додому в чорних пакетах / Фото ЗСУ

Коротко про останні новини щодо окупантів

16 червня Служба безпеки України опублікувала інформацію, де розповідала про ситуацію з російськими окупантами на Херсонщині. Зокрема СБУ перехопила чергову розмову російського ворога. Він жалівся, що росіяни в регіоні сходять з розуму від переляку.

Зокрема окупант розповів, що Збройні Сили України на передовій кожен день бомблять їх. Пояснив також, що люди сидять як зайці по норах – як тільки щось засвистіло.

Головне управління розвідки України повідомило, що російські окупанти не лише не рахуються з втратами власної армії, а готові самостійно вбивати тих, хто не хоче виконувати їхні злочинні накази. Про це стало відомо з розмови "начальника" зі своєю дружиною. Росіянин розповідав їй, що його підлеглі виносять йому мозок й хоч раніше він їх жалів, та надалі буде саджати.

Окупант, відповідаючи на питання дружини, чи критична ситуація, сказав, що такою вона була місяць тому. Натомість зараз ситуація ще погіршилася. На що дружина порадила йому "дієвий метод" – застрелити одного зі своїх.

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