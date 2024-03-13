Журналіст та письменник Станіслав Асєєв вступив до лав ЗСУ: він три роки провів у полоні

Лави ЗСУ поповнив журналіст та письменник, який до цього вже був на службі. У 2019 році він повернувся із російського полону.

Український письменник, журналіст та правозахисник Станіслав Асєєв став до лав Збройних Сил України. Він майже три роки перебував у російському полоні та навіть написав про це книгу.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Його утримували в "Ізоляції"

Під псевдонімом Станіслав Васін публіцист з Донецька, продовжував писати в українські ЗМІ після окупації Донбасу у 2014 році.

З 2017-го по грудень 2019 року Асєєва тримали в "Ізоляції" – в'язниці бойовиків Донеччини. Про рішення мобілізуватись розповів його старий друг, який раніше займав посаду колишнього в.о. голови Державної екологічної інспекції, а зараз є аеророзвідником Єгор Фірсов.

Він повідомив, що Асєєв приєднався до піхотної бригади першої лінії оборони.

Для мене – це рідна рота, де я служив до переходу у підрозділ БПЛА.І один з найсильніших підрозділів по злагодженості нашої бригади, де Стас зараз вносить свіжі сили,

– написав Фірсов.

Він також зауважив, що Станіслав провів у російському полоні майже три роки та з початком повномасштабної війни отримав чимало пропозицій від міжнародних фондів про роботу за кордоном, однак він обрав собі інше місце.

Відомий ресторатор вступив до ЗСУ