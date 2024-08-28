Спалив 13 осіб у нічному клубі Костроми: героя "СВО" Іонкіна відправили з в'язниці на фронт

Російський військовий Станіслав Іонкін у 2022 році підпалив нічний клуб у Костромі, після чого потрапив за ґрати. Однак зараз його випустили та знову відправили воювати проти України.

Раніше Іонкіна засудили на 20 років в'язниці. Однак він підписав контракт із Міноборони і незабаром поїде на війну, повідомляють росЗМІ.

Дивіться також На тлі боїв на Курщині в Кремлі планують "таємну мобілізацію", – ЗМІ

Злочинець отримав свободу за відправку на фронт

За даними росЗМІ, у травні 2022 року Іонкін вирушив добровольцем на війну в Україні, де отримав поранення. На момент пожежі військовослужбовець перебував у Костромській області на лікуванні.

У ході конфлікту у костромському клубі "Полігон" Іонкін вистрілив із сигнального пістолета. Від пострілу спалахнула обшивка стелі, дим швидко поширився по приміщенню. Загинуло 13 людей, понад 250 відвідувачів нічного закладу змогли врятуватися.

Згорілий центр "Полігон" / Фото з російських ЗМІ

Після цього Іонкін був засуджений до 20 років, але відбувати цей термін тепер не буде.

Фактично героям "СВО" у Росії до кінця війни дозволили абсолютно безкарно вбивати будь-кого. Унікальний досвід у світовій історії,

– прокоментував український журналіст Денис Казанський.

Що відомо про призов і мобілізація в Росії