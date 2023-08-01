За життя боролися два тижні: помер воїн бригади "Кара-Даг", який отримав поранення на фронті

На фронті загинув військовий з Одещини Станіслав Янський. Він був воїном 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг".

Станіслав отримав тяжке поранення на фронті. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя, однак військовий помер 30 липня.

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Що відомо про загиблого воїна

Станіславу Янському було лише 25 років. Чоловік отримав поранення у боях на Запоріжжі на Мелітопольському напрямку.

30 липня Україна втратила свого Героя, захисника, який з перших днів війни, покинувши морську справу, став на захист наших територій. Після тяжкого поранення на полі бою, провівши майже 2 тижні в боротьбі за життя, помер 25-річний Станіслав Янський. Він був гвардійцем 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг",

– повідомили в Яськівській сільській раді.

Прощання з військовим відбудеться 3 серпня у його рідному селі Троїцьке.



Станіслав отримав тяжке поранення на фронті / фото Яськівська сільська рада

Втрати України на фронті