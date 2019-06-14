02:24
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Станьте нормальною людиною, – Вакарчук емоційно відповів на неоднозначну заяву Мураєва

      510 Читать новость на русском
      Вакарчук емоційно відповів Мураєву в прямому ефірі
      Вакарчук емоційно відповів Мураєву в прямому ефірі / Колаж 24 каналу

      Лідер партії "Голос" та фронтмент "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук поскандалив із кандидатом у нардепи від списку "Опозиційного блоку" Євгеном Мураєвим.

      Черговий словесний конфлікт між учасниками виборів до парламенту розгорівся у програмі "Право на владу".

      Читайте також: Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища

      Так, Вакарчука розізлила відповідь Мураєва на запитання щодо "мільйонів та мільйонів українців", які підтримують вступ України до ЄС та НАТО. Саме ці тези він вкотре заперечував у своєму виступі.

      На це Мураєв відповів: "Живіть".

      Це просто хамство, коли людина отак розмовляє від мікрофона: "живите" і так далі. Пане Мураєв, ви можете перестати бути хамом? Просто станьте нормальною людиною,
      – емоційно сказав Вакарчук.

      Він зазначив, що саме така манера "зверхності" притаманна старій політиці. Мураєв від відповіді на зауваження ухилився.

      "Бо тих, хто вас не влаштовував, ви почали вбивати і садити за ґрати", – сказав він.

      Зазначимо, це не єдиний яскравий скандал із Євгеном Мураєвим у цьому ефірі. Так, кандидатка у депутати від списку "Європейської солідарності"  назвала Мураєва "нечистю" та запитала, чому він "не вимітається до Путіна". 

      Якими ще гучними скандалами відомий Мураєв?Він відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом".

      У червні 2018 року Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Він в інтерв’ю 112 каналу оцінив бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова як "терориста", який готував вибухи.


      У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка
       

      blog_ava
      Цій нечисті не місце в Україні, – соратниця Порошенка поскандалила з Мураєвим в ефірі
      13 червня
      4982
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Медіа Святослав Вакарчук Євгеній Мураєв ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      13 червня , 22:10 Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      2084
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      13 червня , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 2020
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      13 червня , 19:37 Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      1914
      Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      13 червня , 18:30 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      2835
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук