Станьте нормальною людиною, – Вакарчук емоційно відповів на неоднозначну заяву Мураєва

Лідер партії "Голос" та фронтмент "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук поскандалив із кандидатом у нардепи від списку "Опозиційного блоку" Євгеном Мураєвим.

Черговий словесний конфлікт між учасниками виборів до парламенту розгорівся у програмі "Право на владу".

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Так, Вакарчука розізлила відповідь Мураєва на запитання щодо "мільйонів та мільйонів українців", які підтримують вступ України до ЄС та НАТО. Саме ці тези він вкотре заперечував у своєму виступі.

На це Мураєв відповів: "Живіть".

Це просто хамство, коли людина отак розмовляє від мікрофона: "живите" і так далі. Пане Мураєв, ви можете перестати бути хамом? Просто станьте нормальною людиною,

– емоційно сказав Вакарчук.

Він зазначив, що саме така манера "зверхності" притаманна старій політиці. Мураєв від відповіді на зауваження ухилився.

"Бо тих, хто вас не влаштовував, ви почали вбивати і садити за ґрати", – сказав він.

Зазначимо, це не єдиний яскравий скандал із Євгеном Мураєвим у цьому ефірі. Так, кандидатка у депутати від списку "Європейської солідарності" назвала Мураєва "нечистю" та запитала, чому він "не вимітається до Путіна".

Якими ще гучними скандалами відомий Мураєв?Він відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом".



У червні 2018 року Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Він в інтерв’ю 112 каналу оцінив бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова як "терориста", який готував вибухи.



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