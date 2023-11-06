У Києві на станції метро помер чоловік: що відомо про трагедію
Джерело:tsn.ua
У понеділок, 6 листопада, на одній із станцій метро у Києві помер чоловік. Відомо, що йому раптово стало зле.
Про це пише ТСН.ua, передає 24 Канал. За даними правоохоронців, це місцевий мешканець.
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На станції метро помер чоловік
Трагедія сталася вранці на станції метро "Почайна". За інформацією від речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс, чоловіку раптово стало зле. Його намагалися реанімувати правоохоронці та медики швидкої допомоги. Але, на жаль, врятувати життя пасажира їм не вдалося. Медики констатували смерть.
Це сталося близько дев'ятої ранку,
– додала речниця поліції Києва.
Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка. Ним виявися мешканець Києва 1970 року народження. На момент смерті йому було 53 роки.
Надзвичайні події в метро: основні новини
- 5 квітня 2023 року біля станції метро "Берестейська" в столиці виявили тіло чоловіка. За попередніми даними від правоохоронців, слідів насильницької смерті не виявлено. Очевидці зазначали, що загиблому раптово стало зле.
- 22 травня на станції метро "Поштова площа" у Києві виявили тіло людини. За даними поліції, трагедія сталася біля 20:00. 74-річному чоловіку раптово стало погано. Він помер до прибуття швидкої допомоги. На місці трагедії працювали правоохоронці.
- 31 травня на станції "Палац "Україна" під потяг потрапила жінка. На місці працювали правоохоронці, медики та рятувальники. На жаль, жінка не вижила. Обставини трагедії з'ясовували поліціянти.
- Очевидці трагедії зазначили, що все сталося раптово. Потяг різко загальмував і вимкнулося світло. Пасажири чекали певний час у вагонах і потім виходили через кабіну машиніста. На декілька годин рух трьома станціями призупинили.