У Києві на станції метро помер чоловік: що відомо про трагедію

У понеділок, 6 листопада, на одній із станцій метро у Києві помер чоловік. Відомо, що йому раптово стало зле.

Про це пише ТСН.ua, передає 24 Канал. За даними правоохоронців, це місцевий мешканець.

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На станції метро помер чоловік

Трагедія сталася вранці на станції метро "Почайна". За інформацією від речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс, чоловіку раптово стало зле. Його намагалися реанімувати правоохоронці та медики швидкої допомоги. Але, на жаль, врятувати життя пасажира їм не вдалося. Медики констатували смерть.

Це сталося близько дев'ятої ранку,

– додала речниця поліції Києва.

Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка. Ним виявися мешканець Києва 1970 року народження. На момент смерті йому було 53 роки.

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