Можуть бути агенти й серед російських військових: що сталося з ворожою станцією зв'язку "Злива"

Агентам "Атеш" вдалося знищити станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива" у Московській області. Це була система захищеного зв’язку, яка фактично з'єднується із супутником.

Тому зараз в окупантів порушена комунікація з командуванням, яке віддає накази. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Позитивні тенденції для України

Олександр Мусієнко зазначив, що станція "Злива" захищала канали зв'язку навіть за умов серйозних перешкод. Її мета – це пришвидшення отримання повідомлень, наказів, команд і так далі. Мовиться про координацію дій підрозділів навіть за умови, якщо порушені інші системи зв’язку.

Відомо, що станція зв'язку "Злива" розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин.

Відповідно батарея зенітно-ракетного комплексу залишається без зв'язку. Порушена координація з командуванням, яке віддає ті чи інші накази. Тому це робить, напевно, неспроможним застосування та використання системи за призначенням. Це не критично, бо ЗРК може працювати. Оскільки радар, командний пункт лишилися цілі,

– пояснив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень припустив, що росіяни будуть чекати, коли станція буде замінена. Тому це на деякий час відтерміновує застосування ЗРК. Однак поки він цілий, то придатний для використання.

"Це ж треба пробратися безпосередньо на місце базування цього дивізіону ППО, підпалити та мати доступ. Тому я не виключаю, що вже є агенти безпосередньо і в складі російських військових через ті чи інші обставини. Але вже виконують такі завдання, що свідчить про досить непогані позитивні тенденції для нас", – підкреслив військовий експерт.

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