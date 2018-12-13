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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Стану на сторону монахів, – Усик пригрозив радикалам через Лавру

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      Олександр Усик
      Олександр Усик / K2 Promoution

      Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відповів на питання, що буде робити, якщо хтось з радикалів вирішить захопити Києво-Печерську лавру. А також про своє ставлення до надання Українсьеій православній церкві томосу.

      Ведучі задали питання "Якщо радикально налаштовані люди підуть захоплювати Лавру та проявляти насилля щодо монахів. Як будуть дії Олександра?". Усик ж одразу коротко відповів: "Я стану на сторону монахів".

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      Одразу до цього пролунало і питання, що Олександр думає щодо обшуків у митрополита Павла. "Я про це не думаю".

      Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбувалися у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

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      Не обійшлося і щодо питання томосу.

      Якщо люди стануть добріші один до одного і почнуть прощати певні образи, які зробили щодо них. Якщо вони почнуть любити свого ближнього, як Всевишній нас любить. То тоді я за те, щоб його давали,
      – заявив Усик.

      При цьому боксер додав, що люди в один момент не зміняться, незалежно, чи дадуть томос

      "Все залежить тільки від нас. Тільки ми повинні всередині себе створити і церкву, і сім’ю, і любов", – підсумував Усик.

       

      Теги: Спорт Олександр Усик Томос Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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