Стануть військовими злочинцями, – Кулеба попередив іноземців, які захочуть воювати за РФ
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Україна офіційно попередила громадян інших держав про відповідальність за участь у війні проти нашої держави. Усі, хто стануть у збрйоні лави Росії, будуть військовими злочинцями.
Україна вже порушила справи у міжнародних судах
Про це у своєму твітері написав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Росія веде агресивну війну проти України.
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Кулеба закликав не приєднуватися до орди Путіна, оскільки Україна вже порушила справи у міжнародних судах.
Я попереджаю іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах,
– написав Кулеба.
Міністр додав, що іноземці, які воюватимуть за Росію і виживуть, все одно будуть військовими злочинцями. Кулеба заявив, що воювати проти України не варте ні грошей, ні будь-чого іншого.
- Президент окупантів Володимир Путін заявив, що відправлятиме бойовиків з Близького Сходу в Україну.
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