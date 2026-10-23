Обмеження Starlink досі діють, а ракети не надходять, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink і Starshield досі не скасували. Це створює труднощі для українських військових, які продовжують оборонятися від майже щоденних російських атак.

Водночас глава держави заявив, що затримується і постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ударів.

Що ускладнює оборону України?

Володимир Зеленський повідомив, що обмеження швидкості для терміналів супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX та військової системи Starshield досі залишаються чинними. Швидкість не відновили, що створює додаткові труднощі для українських військових.

Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі залишаються в силі, швидкість не відновлено, а постачання перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет все ще затримується,

– наголосив Зеленський.

Затримки є особливо відчутними на тлі майже щоденних масованих атак Росії. Водночас українські військові продовжують утримувати позиції та проводити операції на фронті. Оборонятися стало складніше, зокрема через обмеження в роботі Starlink і Starshield.

Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди,

– заявив глава держави.

Зеленський також наголосив на важливості відкритого діалогу України зі США та іншими партнерами. Київ прагне, щоб міжнародна спільнота краще розуміла ситуацію, адже це може допомогти політичним лідерам ухвалювати рішення, які наближатимуть мир.

Держсекретар США Марко Рубіо повернеться до питання обмеження швидкості Starlink в Україні протягом 48 – 72 годин. Українська сторона перевіряє роботу супутникового зв’язку на різних напрямках, зокрема поблизу лінії фронту, однак обмеження досі не скасували.

Зеленський наголосив, що наразі продовжує діяти обмеження швидкості до 161 кілометра на годину, або 100 миль на годину. За його словами, українська сторона перевіряла роботу Starlink уночі, рано-вранці та вдень на різних напрямках, проте швидкість не відновили.

Сподіваємося, що SpaceX та американська адміністрація ухвалять відповідні рішення, адже ми на них розраховуємо,

– зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав ключові умови для досягнення справедливого миру з Росією. Першим кроком до відновлення дипломатії, за його словами, має стати повне припинення вогню. Лише після зупинки бойових дій робочі групи зможуть розпочати роботу над мирним планом.

Ще однією важливою умовою він назвав тривалу фінансову підтримку українського війська з боку партнерів щонайменше протягом десяти років. Крім того, президент наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та залучення міжнародного контингенту "Коаліції охочих" за підтримки США.