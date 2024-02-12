Днями стало відомо, що росіяни використовують Starlink на окупованих територіях. Цю інформацію підтвердили в українській розвідці, водночас сам Ілон Маск заперечив, що його компанія продавала свою продукцію країні-агресорці прямо чи опосередковано.

Існують підозри, що окупанти придбали "старлінки" через треті країни. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону запевнив, що у розвідці вже працюють над усуненням цієї проблеми, передає 24 Канал.

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Проблему вирішують

Юсов наголосив, що Росія справді продовжує працювати через так званий паралельний імпорт. По суті, здійснює контрабанду. Окупанти отримують "старлінки" через треті країни. Розвідник відмовився назвати які саме, додавши, що ця інформація ще потребує уточнення.

Але Starlink перебувають у вільному продажі на території Росії на відкритих онлайн-майданчиках,

– наголосив Юсов.

Як зізнаються російські волонтери у пабліках, в окупантів "старлінки" з'явилися ще рік тому.

"Наразі використання "старлінків" у російській армії на лінії фронту стало більш системним і налагодженим", – зазначив представник ГУР.

За його словами, на ці пристрої окупанти роблять ставку.

Ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Усі деталі розкриватиме не будемо,

– запевнили у розвідці.

Юсов підкреслив, що ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Сьогодні, наголосив він, "Росія – не лише терорист номер один, але й держава-контрабандистка номер один".

"Це проблема, над якою зараз працюють", – повторив Юсов.

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