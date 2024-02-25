Starlink в окупантів: Федоров розповів, що саме запропонував Маску, щоб "вимкнути" термінали

Днями стало відомо, що Україна запропонувала Ілону Маску та компанії SpaceX рішення, як розв'язати проблему зі Starlink в окупантів. Наразі уряд очікує на рішення від компанії.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр цифрового розвитку Михайло Федоров. Він наголосив, що алгоритм, як вимкнути окупантам супутниковий зв'язок, зрозумілий, однак SpaceX має ухвалити рішення, передає 24 Канал.

Що цьому передувало Рішення існує: Федоров запропонував Маску, як можна "вимкнути" росіян від Starlink

Є пропозиція, як відрізняти наші Starlink від ворожих

Федоров розповів деталі щодо пропозиції, як вимкнути окупантам Starlink. Міністр додав, що вже вигадали алгоритм, як розрізняти термінали супутникового зв'язку, які використовують ЗСУ, від тих, якими користуються окупанти.

Ми комунікуємо з компанією SpaceX. У нас є певна пропозиція, як відрізняти й верифікувати використовувані нами "Старлінки" від тих, що використовує наш ворог. І як зробити так, щоб у них вони не працювали. Чекаємо зараз, це процес. Коментувати я не можу. Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення,

– повідомив Федоров.

Разом з тим, він наголосив, що компанія SpaceX не продає Росії дрони. За словами Федорова, окупанти їх купують через інші країни. Наразі одне з головних завдань – зрозуміти, через кого росіяни отримують Starlink. Федоров додав, що паралельно також розробляється алгоритм, як не виключити українські "Старлінки" на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти використовують Starlink: що відомо