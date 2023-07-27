Є певні пошкодження, – Ігнат розповів про удар окупантів по Старокостянтинову

Ціллю російських військових під час масованого ракетного удару 26 липня та атаки "Шахедів" вночі 27 липня був Старокостянтинів. Унаслідок атаки ворога є влучання.

Про наслідки масованої атаки в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. За його словами, українські військові льотчики у Старокостянтинові "не дають спокою окупантам".

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Українські льотчики "не дають спокою" окупантам

Як сказав Ігнат, аеродром у Старокостянтинові під прицілом ворог через те, що наші льотчики завдають ударів по окупантах. Зокрема, він натякнув на гарну "бавовну" на окупованих територіях.

Зокрема, тому є під прицілом цей аеродром. Він був вчора (26 липня – 24 Канал) під прицілом і "Шахеди" теж в більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди,

– сказав речник.

У середу, 26 липня, як розповів Ігнат, ракети Х-101 летіли фактично одна за одного з південно-східного напрямку. Ракети спершу направлялися нібито в Харківську та Дніпропетровську області, а далі змінили курс на Південь, після чого на Захід.

Спікер зазначив, що у Львівській області ракети знову змінили напрямок на Схід, зокрема на Старокостянтинів.

Водночас ворог вирішив завдати удару з Півночі з літаків МіГ-31-К ракетами "Кинджал". Розуміємо, чим можна збити "Кинджал", тому там є певні пошкодження, про які ми звісно не будемо повідомляти. Але ворог таки застосував ті 4 "Кинджали" і їх було видно,

– розповів Ігнат.

Чому не вдалося запобігти удару по Одеській області

Вночі 27 липня російські військові вкотре атакували Одеську область, завдавши удару двома ракетами типу "Калібр". Під ударом окупантів опинилася прибережна зона та портова інфраструктура.

На жаль, повітряні цілі не вдалося збити. Юрій Ігнат пояснив, що сили ППО не змогли знищити "Калібри" цієї ночі, тому що пуск ракет був з підводного човна. Відтак, ракети летіли низько. Крім того, ППО було важко працювати через обмаль часу, адже обстріл відбувся з близької відстані.

Спікер зазначив, що 26 липня був приблизно такий самий обстріл з трьох "Калібрів". Ракети вдалося знищити всередині країни в межах Вінницької та Житомирської областей.

Ігнат пояснив, що напередодні було більше часу, щоб виявляти та знищувати ворожі цілі. Крім того, він нагадав, що цієї ночі було знищено всі 8 "Шахедів", які запустили росіяни.