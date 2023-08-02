Окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського, – Генштаб

Нещодавно ЗСУ звільнили Старомайорське, що на Донеччині. Однак ворог намагався відновити втрачене положення у населеному пункті.

Водночас російські терористи продовжують обстрілювати Старомайорське. Ворог вкотре завдав авіаційного удару.

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Росіяни намагалися відновити втрачені позиції біля Старомайорського

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, на Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області.

Також ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

обстановка без змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької. На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області.

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку , під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

Зауважимо, що українські захисники дійшли до Роботиного та зайшли на першу лінію оборони росіян. ЗСУ пройшли рубіж, який був дуже замінований. Далі наші бійці будуть просуватися швидше.