Українці за декілька годин придбали 1 000 квитків до Херсона, Сімферополя, Маріуполя

Спільно з UNITED24 наші залізничники вирішили запустити благодійну акцію та продавати квитки в міста України. Міністр цифрової політики розповів, що громадяни нашої держави масово долучаються до ініціативи.

Нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця анонсувала запуск поїздів до Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона та можливість придбати благодійні квиточки. Українці всього за декілька годин купили понад 1000 квитків у різні міста.

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Громадяни України найбільше хочуть в Крим

Нескінченна ресурсність та бажання українців допомагати Збройним Силам вражає. У цьому також впевнений міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За декілька годин від старту продали 1000 квитків. І лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом. А Сімферополь. Ось така міцна віра в український Крим,

– зазначив він.

Що відомо про проєкт У неділю, 13 листопада, UNITED24 разом з "Укрзалізницею" запустили продаж благодійних квитків до українських міст. Як зазначає міністр Федоров, квиток варто зберігати як символ віри в те, що вся Україна буде звільнена, а скористатися ним можна одразу після деокупації регіонів України.

Ви також можете придбати квиток за посиланням

Федоров також наголосив, що за кошти від продажів квитків закуплять автівки. Вони допомагатимуть сполучати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Залізничні експерти уже в Херсоні

Якщо до запуску реальних залізничних маршрутів у Крим, Донецьк та Луганськ варто ще трохи почекати, то в Херсон можна буде потрапити поїдом уже в недалекому майбутньому.

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Нещодавно з'явилась інформація, що Укрзалізниця сформувала команду, яка поверне залізничне сполучення між іншими містами України та населеними пунктами на Херсонщині. Експерти-транспортники уже прибули в Херсон, проаналізували стан місцевої колії та поїздів.

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