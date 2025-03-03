Стартував проєкт "Лінія дронів": які бригади візьмуть участь
- Проєкт "Лінія дронів" ініційований для розвитку безпілотних систем в Україні, забезпечуючи піхоту авіаційним супроводом і прикриттям.
- Міністерство оборони виділило 4.6 мільярди гривень на закупівлю дронів та обладнання, в проєкті беруть участь бригади: Рарог, К-2, Фенікс, Ахіллес, Птахи Маляра.
- Проєкт створює "killzone" на 10-15 км, ускладнюючи просування ворога та мінімізуючи втрати.
Повномасштабна війна в Україні показала роль дронів на полі бою. Тому в нашій державі стартував ще один проєкт із БпЛА.
Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що 3 березня стартує проєкт "Лінія дронів". Про це пише 24 Канал із посиланням на Міноборони.
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Піхота отримає супровід і прикриття
Цей проєкт, ініціював президентом України Володимир Зеленський.
Метою ініціативи є розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ.
Ми створюємо мережу спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців,
– пояснив Умєров.
Лінія дронів забезпечить створення "killzone" на 10 – 15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат. Також це надасть піхоті повітряний супровід і прикриття.
Проєкт уже отримав додаткові 4.6 мільярди гривень фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.
У проєкті беруть участь бригади:
- Рарог
- К-2
- Фенікс
- Ахіллес
- Птахи Маляра
Дрони стали важливим засобом протистояння ворогу.