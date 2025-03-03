Стартував проєкт "Лінія дронів": які бригади візьмуть участь

Повномасштабна війна в Україні показала роль дронів на полі бою. Тому в нашій державі стартував ще один проєкт із БпЛА.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що 3 березня стартує проєкт "Лінія дронів". Про це пише 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Піхота отримає супровід і прикриття

Цей проєкт, ініціював президентом України Володимир Зеленський.

Метою ініціативи є розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ.

Ми створюємо мережу спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців,

– пояснив Умєров.

Лінія дронів забезпечить створення "killzone" на 10 – 15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат. Також це надасть піхоті повітряний супровід і прикриття.

Проєкт уже отримав додаткові 4.6 мільярди гривень фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

У проєкті беруть участь бригади:

Рарог

К-2

Фенікс

Ахіллес

Птахи Маляра

Дрони стали важливим засобом протистояння ворогу.