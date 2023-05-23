Ворожий гелікоптер та сотні окупантів: втрати ворога станом на 23 травня
23 травня 2023, 07:55Читать новость на русском
Кремль не припиняє спроб наступати на територію України й щодня отримує сотні загиблих та десятки одиниць знищеної техніки. Тільки за останню добу Росія втратила на війні в Україні 480 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року на війні в Україні вже загинуло 204 360 росіян. Проте ці цифри можуть бути більші, адже через інтенсивні бойові дії порахувати точну кількість загиблих важко.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 3789 (+4);
- бойових броньованих машин – 7419 (+12);
- артилерійських систем – 3318 (+40);
- РСЗВ – 565 (+0);
- засоби ППО – 327 (+0);
- літаків – 309 (+0);
- гелікоптерів – 295 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34);
- крилаті ракети – 1015 (+4);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10);
- спеціальна техніка – 433 (+6).
Втрати Росії за 23 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії на війні в Україні: останні новини
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