Ворожий гелікоптер та сотні окупантів: втрати ворога станом на 23 травня

23 травня 2023, 07:55
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Кремль не припиняє спроб наступати на територію України й щодня отримує сотні загиблих та десятки одиниць знищеної техніки. Тільки за останню добу Росія втратила на війні в Україні 480 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року на війні в Україні вже загинуло 204 360 росіян. Проте ці цифри можуть бути більші, адже через інтенсивні бойові дії порахувати точну кількість загиблих важко. 

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 3789 (+4);
  • бойових броньованих машин – 7419 (+12);
  • артилерійських систем – 3318 (+40);
  • РСЗВ – 565 (+0);
  • засоби ППО – 327 (+0);
  • літаків – 309 (+0);
  • гелікоптерів – 295 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34);
  • крилаті ракети – 1015 (+4);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10);
  • спеціальна техніка – 433 (+6).


Втрати Росії за 23 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії на війні в Україні: останні новини

Автор: Діана Квасневська