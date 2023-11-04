У Кремлі прокоментували статтю Залужного

Росія у своїй традиційній манері відповіла на статтю Валерія Залужного про війну в Україні. Там заперечили, що війна зайшла в глухий кут.

Рупор Путіна Дмітрій Пєсков запевнив, що нібито вони продовжують так звану "спеціальну військову операцію", тобто війну в Україні. Справді, окупанти не виводять свої війська, попри понад 300 тисяч втрат особового складу, пише 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

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Як у Росії відреагували на статтю Залужного

У своєму тексті Головнокомандувач ЗСУ пояснює, що війна заходить в глухий кут. Окрім того, затяжна війна вигідна Росії, проте не Україні. Також український генерал пояснив, що слід шукати "нові рішення". Зокрема, залучати людей до боротьби з ворогом, проте цінувати їхні життя та шукати технологічні рішення.

На ці тези Валерія Залужного у Кремлі відреагували вже традиційним запереченням. Там переконані, що війна не зайшла в глухий кут.

Росія послідовно продовжує проведення "спеціальної військової операції". Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані,

– заявив Пєсков.

Він знову говорив, що нібито в Україні не влада, а "київський режим". Пєсков переконував, що буцімто нашій державі "вже давно потрібно було зрозуміти", що нібито Україна "не переможе". Окрім того, нібито, чим раніше Київ "усвідомить" це, тим "скоріше відкриються якісь перспективи".

Коротко про статтю Залужного та реакцію світу