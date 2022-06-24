Статус кандидата в ЄС для України та Молдови: Грузії теж пообіцяли, але є умови

Грузії не надали статус кандидата на членство в Євросоюзі разом із Україною та Молдовою 23 червня. Та це невдовзі може статися, якщо країна зробить кілька важливих кроків. Бо зараз вже офіційно визнана європейська перспектива Грузії.

Про це повідомив глава голова Європейської ради Шарль Мішель. А ось президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн детально описала, що має зробити влада Грузії.

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Які умови висунули Грузії

Слід зауважити, що Шарль Мішель написав це у своєму твіттері двома мовами – англійською та грузинською. Він підкреслив, що зараз не просто визнали європейську перспективу Грузії, а й готові надати статус кандидата.

Європейська рада готова надати статус кандидата, як тільки будуть вирішені невирішені пріоритети. Вітаю грузинський народ. Історичний момент у відносинах ЄС – Грузія: майбутнє Грузії лежить в ЄС,

– написав Мішель.

Щодо "невирішених" пріоритетів, то про них сказали не дуже багато. Фон дер Ляєн акцентувала, що Грузія повинна:

продемонструвати політичну єдність;

залучити громадянське суспільство та рухатися до реформ.

Проте європейська політикиня зауважила, що наступні кроки цілком досяжні. "Грузія вперше досягла цього етапу, у вас сильна економіка, ви досягли великого політичного прогресу", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Раніше влада Грузії бурхливо відреагувала

Коли в Єврокомісії 17 червня повідомили, що рекомендують надати статус кандидати в лише Молдові та Україні, Грузинські політики відреагували досить бурхливо.

Їхній глава МЗС Ілля Дарчіашвілі сказав, що Грузія провела масштабні реформи, тому вони "очікували більшого". А ось президентка країни відреагувала бурхливіше та сказала, що належить до категорії людей, які розізлилися.

Проте і вона, і міністр заявили, що не припинятимуть шлях до Європи. А президентка навіть анонсувала створення "комісії з реформ", щоб отримати статус кандидата до кінця 2022 року.

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У чому прем'єр Грузії звинуватив Арахамію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклія Гарібашвілі заявив, що статус кандидата їм не надали через голову фракції партії "Слуга Народу". Мовляв, той нібито вимагав це під час спілкування з представниками США та європейських країн.

22 червня Арахамія записав відео, де закликав народ Грузії "не вестися на фейки та провокації" своєї влади. Однак все ж підтвердив, що говорив про цю країну під час візиту Сполучених штатів.

У США я займався тим, що аргументував концепцію про те, що пан Іванішвілі (Бідзіна – 24 канал) є олігархом проросійського плану. Він має маріонетковий уряд і, по-суті, підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу.

Нардеп запевнив, що Україна та наш народ робитимуть все, щоб підтримати Грузію в приєднанні до ЄС. Також у цьому відео він заявив, що триває поширення "антиукраїнського" фейку саме на замовлення цього олігарха.

Зауважте – детальніше про цю заяву Арахамії: дивіться відео