У Нью-Йорку блискавка влучила у Статую Свободи: фотограф зробив видовищні кадри

По знаменитій Статуї Свободи вдарила блискавка. Свідком цього явища виявився професійний фотограф.

Британський творець Ден Мартленд сфотографував момент влучання блискавки у Статую Свободи. Після цього він поділився кадрами у своїх соцмережах.

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Що сказав фотограф

На фотографіях можна побачити, що блискавка влучила чітко у смолоскип, який тримає у руці Статуя Свободи. Внаслідок удару постраждалих та жертв немає, руйнування теж відсутні.

Момент влучання блискавки у Статую Свободи / Фото Дена Мартленда

Як зауважив Ден Мартленд, це незвичайне явище трапляється не вперше. Статуя періодично опиняється під ударами блискавок.

До слова, цього тижня на Нью-Йорк обрушився сильний прибережний шторм. Інтенсивні дощі та сильні пориви вітру завдали шкоди. У четвер, 4 квітня, у десятків тисяч людей були проблеми зі світлом. В деяких місцях були повалені стовпи електромережі та дерева, а також пошкоджені автівки.

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