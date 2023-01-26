Після нової масованої ракетної атаки: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський 26 січня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ракетний терор окупантів та ситуацію на фронті.

Про підсумки ставки розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що сьогодні чергова спроба окупантів залякати українців ракетами зазнала поразки, як і в перспективі Росія загалом.

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Про що говорили на Ставці

Позаяк уранці 26 січня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили подальшу протидію ракетним загрозам з боку Росії.

Крім того, на засіданні командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті. Детально на Ставці обговорили ситуацію на Бахмутському напрямку, який зараз є одним із найскладніших на лінії фронту.\

Також учасники засідання обговорили військову допомогу від партнерів та навчання українських військових закордоном, зокрема навчання екіпажів нового озброєння від партнерів.

Обговорили з учасниками засідання питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованням військ. Окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном,

– повідомив Зеленський.

Чергова масована ракетна атака росіян: головне

Після нічних атак іранськими дронами-камікадзе, уранці російські окупанти запустили 55 ракет по Україні. 47 ракет успішно збили сили ППО. тільки над Києвом зафіксували 20 ворожих ракет. Уламки однієї з них впали в Голосіївському районі столиці, через що загинула 1 людина, ще 2 постраждали.

На Одещині ракети влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, "прильоти" були на Вінниччині та Київщині. Також повідомляли, що вночі Росія двічі вдарила з С-300 по об'єкту в Запорізькому районі. На жаль, 3 людини загинули, ще 7 – зазнали поранення.

Через влучання в енергетичні об'єкти, зокрема ракетами "Кинжал", випущеними з літаків Міг, на Київщині, Одещині та Вінничині складна ситуація з електропостачанням.