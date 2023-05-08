Головна тема – посилення захисту критичних об'єктів: Зеленський знову збирав Ставку

Відбулось чергове засідання ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому глава нашої держави разом з командувачами ЗСУ та військовими чиновниками вищого рангу обговорив безпекову ситуацію в країні.

У понеділок, 8 травня, Росія випустила десятки повітряних цілей по нашій державі. Власне, тема наслідків повітряних атак та їхнього запобігання стала ключовою на черговому засіданні Ставки.

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Учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, український лідер заслухав доповіді про ситуацію на лінії фронту. Зокрема, командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності таких оперативно-стратегічних угруповань військ:

"Хортиця";

"Таврія";

"Одеса";

"Північ".

Також учасники Ставки проаналізували стан забезпечення підрозділів ЗСУ озброєнням і боєприпасами. Було взято до уваги й стан підготовки та комплектування новостворених бригад.

Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році,

– зазначено в джерелі.

Власне, зауважимо, що у цьому засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;

начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов;

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов;

командувачі родів військ та оперативних напрямків;

члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Яка ситуація на фронті

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення у прифронтових регіонах та, як зазначають у Генштабі, зосереджує основні зусилля на просуванні на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише за минулу добу на цих ділянках фронту було відбито близько 55 атак окупантів.

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Власне, найзапекліші бої точаться за Мар'їнку та Бахмут. До речі, в другому з перелічених населених пунктів ситуація особливо напружена. До того ж днями глава вагнерівців Євген Пригожин заявив, що його найманці виходять з міста.

Їм на заміну нібито мають прийти бійці самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова.